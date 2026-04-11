YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2026? | Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Yaz planlarını şimdiden netleştirmek isteyen binlerce aile için geri sayım başladı. İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinde karne heyecanı giderek artıyor. "Yaz tatili ne zaman başlayacak?" ve "Karneler saat kaçta dağıtılacak?" soruları eğitim gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının resmi kapanış tarihi ve MEB takvimine göre okulların tatile gireceği gün merakla beklenirken, detaylar haberimizde…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 26 Haziran Cuma günü kapanacak.
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler, emeklerinin karşılığını karne günü alacak. MEB takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü yapılması beklenen karne dağıtım törenlerinin, sabah saatlerinde gerçekleştirileceği öngörülüyor. Genellikle 10.00 ile 11.00 saatleri arasında başlayan karne törenleri, okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. Karne heyecanına bu yıl da takdir, teşekkür ve onur belgeleri eşlik edecek.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi takvim yayımlanmamış olsa da, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, öğrencilerin Eylül ayının ikinci haftasında ders başı yapması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Okulların kesin açılış tarihi ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili takviminin de, MEB tarafından 2026 yaz aylarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.