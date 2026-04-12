Ege’nin sırrı şifalı otlar! Pazar sofralarını süslüyor...

Ege'de, bol yağmurlu bahar mevsimiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen otlar da adeta topraktan fışkırmaya başladı. Sağlıklı beslenmenin sırrı ot yemekleri bahar mevsimi ile birlikte sofraları süslüyor.
Ege genelinde bahar mevsimiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen otlar da adeta topraktan fışkırmaya başladı.
Sarmaşık, Kopurcuk, Tere, Roka, Arapsaçı, Nane, Kekik Menengeç, Kuzu kulağı, Kaymak otu, Radika, Şevketi bostan, Turp otu, Hardal, Sirken, Köpek üzümü, Semiz, Pazı, Ebegümeci, Kazayağı, Ballık, İğnelik, Kenker ve Isırgan otu gibi otları Nisan ayında her daim en taze şekilde pazarlarda bulmak mümkün.
Ege'nin dört bir yanında festival ve şenliklerle tanıtılan otların bazıları az miktarda zeytinyağı ile tavada kavrularak, ya da kuşbaşı etle pişirilerek servise hazırlanıyor. Bir bölümü ise çiğ olarak tüketilerek sofraların vazgeçilmezi salatalarımıza lezzet katıyor.