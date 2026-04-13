Deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Çok daha büyük deprem üretebilir

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür 'Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.









İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Demre ilçesinin 55,47 kilometre açığında saat 08.48'de kaydedilen deprem, yerin 16,17 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, Antalya'nın kıyı kesimlerinde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

Bölgede art arda yaşanan depremler tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirmelerde bulundu.