Deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Çok daha büyük deprem üretebilir

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Demre ilçesinin 55,47 kilometre açığında saat 08.48'de kaydedilen deprem, yerin 16,17 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, Antalya'nın kıyı kesimlerinde de hissedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA
Bölgede art arda yaşanan depremler tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirmelerde bulundu.
Görür paylaşımında, "Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7'lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
BEKTAŞ: "BÖLGENİN TEKTONİĞİNİ HATIRLATMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"
Prof. Dr. Osman Bektaş ise depremlerin ardından şu açıklamayı yaptı:
"ATALYA- DEMRE 4,7 DEPREMİ Demre açıklarındaki deprem, Helenik-Kıbrıs Yayı üzerindeki dalma-batma zonunun sismik aktivitesinin bir sonucudur. Denizde gerçekleşmesi karadaki sarsıntı etkisini sınırlasa da bölgenin tektoniğini hatırlatması açısından önemlidir. Geçmiş olsun Antalya"