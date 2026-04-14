Bela geliyorum demiş! Okulu pompalı tüfekle basıp 16 kişiyi yaralamıştı: Kan donduran mesajları ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne pompalı tüfek ile girerek rastgele ateş açan ve 16 kişiyi yaralayan saldırgan Ömer Ket (19) ardından intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
KAN DONDURAN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket'in olay öncesi sosyal medya hesabından tehdit mesajları paylaştığı tespit edildi.
Mesajlarda açık açık okula saldıracağını ifade eden Ömer Ket'in "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak, hazır olun kunduzlar" dediği görüldü.
"Saldırı gününde 50 kişi" vurgusu yapan Ömer Ket'in "İlk sen gideceksin müdür" sözleri dikkat çekti.
İŞTE O MESAJLAR...