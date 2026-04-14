Sivil havacılık personeli için çevrim içi sınav sistemi genişletildi! 6 şehirde 12 sınav merkezi hizmete girdi: İzmir'de dahil edildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, daha önce yalnızca Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen sınavların artık daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı duyuruldu. Yeni sistemle birlikte sınav merkezi sayısı 6 şehirde toplam 12 merkeze çıkarıldı.
YENİ ŞEHİRLER EKLENDİ, KAPASİTE ARTTI
Daha önce Ankara'da 1, İstanbul'da ise 3 merkezle hizmet verilirken; yapılan yeni düzenleme ile Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir de sisteme dahil edildi. Ayrıca Ankara ve İstanbul'daki merkez sayısı da artırıldı. Böylece toplamda 8 yeni sınav merkezi devreye alınarak önemli bir kapasite artışı sağlandı.
Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemin, yapılan bu genişleme ile daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuştuğu belirtildi.
ADAYLARA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI
Yeni sınav merkezleri sayesinde farklı şehirlerde yaşayan adayların yalnızca Ankara ve İstanbul'a gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Bu gelişme ile hem zaman kaybı azaltıldı hem de sınav süreçleri daha erişilebilir hale getirildi.
SINAV SÜREÇLERİ TAMAMEN DİJİTALLEŞTİ
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre sınav süreçleri artık tamamen dijital altyapı üzerinden yürütülüyor. Başvuru, planlama ve değerlendirme aşamaları merkezi bir sistemle yönetilirken, bu sayede operasyonel verimlilik artırıldı.
Aynı zamanda ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.
SEKTÖRE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI KATKISI
Hayata geçirilen bu yeni sistemin, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturmak adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.
Yeni düzenleme ile birlikte sivil havacılıkta eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin daha hızlı, erişilebilir ve modern bir yapıya kavuştuğu görülüyor.