Sivil havacılık personeli için çevrim içi sınav sistemi genişletildi! 6 şehirde 12 sınav merkezi hizmete girdi: İzmir'de dahil edildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, daha önce yalnızca Ankara ve İstanbul 'da gerçekleştirilen sınavların artık daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı duyuruldu. Yeni sistemle birlikte sınav merkezi sayısı 6 şehirde toplam 12 merkeze çıkarıldı.

YENİ ŞEHİRLER EKLENDİ, KAPASİTE ARTTI

Daha önce Ankara'da 1, İstanbul'da ise 3 merkezle hizmet verilirken; yapılan yeni düzenleme ile Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir de sisteme dahil edildi. Ayrıca Ankara ve İstanbul'daki merkez sayısı da artırıldı. Böylece toplamda 8 yeni sınav merkezi devreye alınarak önemli bir kapasite artışı sağlandı.

Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemin, yapılan bu genişleme ile daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuştuğu belirtildi.