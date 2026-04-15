16 NİSAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? | İstanbul, İzmir ve Ankara'da yarın okullar var mı? Valilik açıklaması

Türkiye genelinde eğitim camiası, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yaşanan saldırıların ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Olayların ardından eğitim sendikaları ortak bir duruş sergilerken, " Yarın okullar tatil mi ?" ve "İş bırakma eylemi ne zaman yapılacak?" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte 16 Nisan Perşembe günleri için okullardaki son durum ve valilik açıklamaları...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YARIN OKUL VAR MI?

16 Nisan 2026 Perşembe günü için öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan saldırının ardından gözler valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi.

16 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından ülke genelinde okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.