23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl çoşku ile kutlanırken beraberinde bir çok soruyu getiriyor. 23 Nisan hangi gün, 22 Nisan yarım gün mü? gibi sorular sıklıkla soruluyor.
23 NİSAN TATİL Mİ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 23 Nisan resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda; 23 Nisan günü tüm devlet daireleri, belediyeler, valilikler, vergi daireleri ve bankalar kapalı olacaktır.
23 NİSAN HANGİ GÜN?
2026 yılı takvimine baktığımızda, 23 Nisan tarihi Perşembe gününe denk gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan bu özel gün, ülke genelinde törenlerle kutlanacak.
22 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIM GÜN MÜ SAYILIYOR?
Resmi Tatiller Kanunu uyarınca, 23 Nisan öncesindeki gün olan 22 Nisan için özel bir "yarım gün" ibaresi bulunmamaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan farklı olarak, 23 Nisan öncesinde öğleden sonra tatil uygulaması yapılmaz.