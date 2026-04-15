Gülistan Doku davasında gizli tanık konuştu! Gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi…

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 2020 yılında kaybolması ile ilgili soruşturmada çarpıcı gelişme yaşandı. 6 yılın ardından açılan dosyada, ortaya çıkan her ayrıntı şaşkınlık yarattı.
2025 yılında 'şubat' adı verilen tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini anlattı.
GÖMÜLDÜ DAHA SONRA ÇIKARILDI
Gizli tanığın tarif ettiği bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede de mezar görünümünde bir boşluk tespit edilirken, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bir Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) operatörü tarafından hazırlanan "Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu"nda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Bu boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine başka noktalarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri yapıldı.
RAPORLA TESPİT EDİLDİ: BURAYA BİR KİŞİ GÖMÜLMÜŞ!
Raporda, mezarlık yanındaki bölgede yaklaşık 2 saat süren çalışma neticesinde ulaşılan teknik veriler, "Cihazımın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit ettim.
Bu boşluğun ortalama 1.60-1.70 metre uzunluğunda, 70-80 cm genişliğinde olduğunu ve mezar görünümü taşıdığını belirledim. Söz konusu boşluğa bir kişinin gömüldüğünü, ancak yaklaşık 1-2 yıl sonra cesedin buradan çıkarıldığını değerlendiriyorum" ifadeleriyle aktarıldı.
OKSİTLENME DETAYI: SIRT ÇANTASI VE SİLAH İLE BİRLİKTE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR
Operatör tarafından hazırlanan raporda, alandaki kimyasal değişime de vurgu yapıldı. Boşluğun içerisinde tespit edilen oksitlenmeye dair "Boşluğa cesetle birlikte bir sırt çantası ve silah da gömülmüş olabilir; oksitlenmenin bu nedenle meydana geldiğini düşünüyorum" öngörüsü paylaşıldı.
İŞTE GÜLİSTAN DOKU'NUN GÖMÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YER!
Öte yandan A Haber canlı yayınında süreci takip eden muhabir Sinan Yılmaz, bu sabah Tunceli'nin Pertek İlçesi'ne bağlı Koçpınar köyüne gitti.
Yılmaz, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen noktayı görüntüledi.