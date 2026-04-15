Gülistan Doku davasında gizli tanık konuştu! Gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi…

2025 yılında 'şubat' adı verilen tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini anlattı.

Tunceli 'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 'nun 2020 yılında kaybolması ile ilgili soruşturmada çarpıcı gelişme yaşandı. 6 yılın ardından açılan dosyada, ortaya çıkan her ayrıntı şaşkınlık yarattı.

GÖMÜLDÜ DAHA SONRA ÇIKARILDI

Gizli tanığın tarif ettiği bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede de mezar görünümünde bir boşluk tespit edilirken, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bir Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) operatörü tarafından hazırlanan "Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu"nda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Bu boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine başka noktalarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri yapıldı.