TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2026 TUS 1. DÖNEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleşirken gözler sonuçlara çevrildi. Bir ay önce gerçekleşen sınavın ardından adaylar ÖSYM sayfasını sıklıkla ziyaret ediyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS 1. Dönem kontenjanlarında son durum ne?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2026-TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 (Bugün) tarihinde ilan edilecek. Henüz sonuçların açıklandığına dair bir duyuru yapılmazken gözler 10:00-15:00 arasında odaklamış durumda.



TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

2026 TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI NE DURUMDA?
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hekim adayları için en kritik süreç olan tercih dönemi başlayacak. 2026-1 dönemi için toplam kontenjan sayısının 10 binin üzerinde olduğu öngörülüyor. Sektör kaynaklarından gelen ilk bilgilere göre branş dağılımlarında şu bölümler öne çıkıyor:

Aile Hekimliği: Yaklaşık 1.600 kontenjan

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Yaklaşık 975 kontenjan

İç Hastalıkları: Yaklaşık 613 kontenjan

Acil Tıp: Yaklaşık 550 kontenjan

Kritik Bilgi: Kontenjanlara dair kesin rakamlar ve üniversite/hastane bazlı dağılım, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026-TUS Tercih Kılavuzu ile netlik kazanacak.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TUS sonuçları açıklandıktan sonra adayların puanları ve başarı sıralamaları kesinleşecek. Tercih işlemlerinin, sonuçların ilanını takip eden bir hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

