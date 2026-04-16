Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için geri sayım! Başvuru tarihi belli oldu mu, hangi kadrolar açılacak?

Adalet alanında kariyer hedefleyen binlerce kişi için kritik süreç yaklaşıyor. Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında yapılması planlanan 15 bin personel alımı, hem kamuoyunda hem de iş arayanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi beklenen kadrolar için geri sayım sürerken, adaylar başvuru tarihlerini ve şartları araştırıyor.

15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz resmi ilan yayımlanmadı. Bu nedenle başvuru takvimi kesinleşmiş değil. Ancak önceki yıllardaki alım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, ilanların 2026 yılı içinde yayımlanması ve başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde Başvuru tarihleri, kadro dağılımı şartlar ve sınav detayları netlik kazanacak. Adayların e-Devlet ve Resmi Gazete üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Beklenen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Özellikle adliyeler ve ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik kadrolar öne çıkıyor.