Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için geri sayım! Başvuru tarihi belli oldu mu, hangi kadrolar açılacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılması planlanan 15 bin kişilik dev personel alımı milyonlarca adayın gündeminde. İnfaz koruma memurundan zabıt katibine kadar birçok kadro için gözler resmi ilanda. Peki başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Adalet alanında kariyer hedefleyen binlerce kişi için kritik süreç yaklaşıyor. Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında yapılması planlanan 15 bin personel alımı, hem kamuoyunda hem de iş arayanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi beklenen kadrolar için geri sayım sürerken, adaylar başvuru tarihlerini ve şartları araştırıyor.

15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz resmi ilan yayımlanmadı. Bu nedenle başvuru takvimi kesinleşmiş değil. Ancak önceki yıllardaki alım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, ilanların 2026 yılı içinde yayımlanması ve başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde Başvuru tarihleri, kadro dağılımı şartlar ve sınav detayları netlik kazanacak. Adayların e-Devlet ve Resmi Gazete üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Beklenen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Özellikle adliyeler ve ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik kadrolar öne çıkıyor.

İşte açılması beklenen bazı pozisyonlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi

Ceza İnfaz Kurumu Katibi

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen / Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek personeli (şoför, aşçı, hizmetli vb.)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların her zamanki gibi e-Devlet üzerinden online olarak alınması bekleniyor. Süreç şu şekilde ilerleyecek: Resmi ilan yayımlanacak, başvuru ekranı açılacak, adaylar tercih ettikleri kadrolara başvuru yapacak.

KPSS puanı ve bazı kadrolar için uygulamalı sınav süreci başlayacak.

KRİTİK UYARI: RESMİ İLAN BEKLENİYOR

Şu an için dolaşımda olan başvuru tarihleri ve şartlara ilişkin bilgiler kesinlik taşımıyor. Adayların yanlış yönlendirilmemek için yalnızca Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara itibar etmesi gerekiyor.

