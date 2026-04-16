Haberler Yaşam ALES 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN? 2026 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

ALES, yüksek lisans, doktora ve akademik kadro için temel gereklilikler arasında yer alırken sınav için geri sayım devam ediyor. Sınav için başvurular 25 Mart ile 2 Nisan 2026 tarihleri arasında, geç başvurular ise 9 Nisan’ta tamamlandı. İşte ÖSYM 2026 ALES sınav tarihleri ve ücreti...

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında temel kriterlerden biri olan ALES için geri sayım sürüyor. İşte ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 sınav takvimi.

ALES 1 ne zaman yapılacak?

2026-ALES/1 oturumu 10 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

ALES/2 başvurusu ne zaman?

ÖSYM'nin yayınladığı güncel sınav takvimine göre, ALES/2 başvuruları 10 Haziran ile 18 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES/2 sınav tarihi 26 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için başvurular 7 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı yine ÖSYM'nin sınav takvimine göre 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 ALES başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini, ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları aracılığıyla veya çevrim içi ödeme sistemi üzerinden yapabilecek. Ödemelerin, başvuru süresi içinde tamamlanması gerekiyor; aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacak.



BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, mobil uygulamadan veya ÖSYM başvuru merkezlerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılır. Belirlenen tarihlerde başvuru formu doldurulur ve sınav ücreti ÖSYM ana sayfasındaki "Ödemeler" bölümünden online olarak yatırılarak işlem tamamlanır.

