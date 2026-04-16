Haberler Yaşam BUGÜN GREV VAR MI? | Okullarda öğretmenler grev yapacak mı?

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılar, tüm ülkede büyük üzüntü ve endişe yarattı. Bu olayların ardından öğretmen sendikalarının aldığı iş bırakma kararları yeniden gündeme geldi. Önceki saldırının ardından bazı sendikalar birçok ilde derslere girmeme kararı almış, bu nedenle okullarda resmi tatil olmasa da eğitim büyük ölçüde aksadı. Kahramanmaraş’taki son olaydan sonra da benzer şekilde sendikalar tarafından yeniden iş bırakma çağrıları yapıldığı görülüyor. Bu gelişmeler sonrası “16 Nisan’da ülke genelinde grev var mı?” sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bugün grev var mı? İşte, 16 Nisan sendikaların grev kararları hakkında bazı bilgiler…

Eğitim camiasında gündeme gelen grev konusu, Şanlıurfa Siverek'teki saldırı ve ardından Kahramanmaraş Onikişubat'ta bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı olay sonrası daha da önem kazandı.

Bu gelişmeler üzerine Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından güvenlik önlemlerinin artırılması talebiyle 15 Nisan için iş bırakma kararı alınmıştı. Bu gelişmeler sonrası "16 Nisan'da ülke genelinde grev var mı?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bugün grev var mı? İşte, 16 Nisan sendikaların grev kararları hakkında bazı bilgiler…

16 Nisan için öğretmen sendikaları tarafından alınmış iş bırakma (grev) kararı bulunuyor. Bu çağrıya Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen gibi sendikalar katılıyor.

