Kahramanmaraş'taki okul katliamında yeni detay! Olayın büyümesine aşçı engel oldu: Bacağına doğru salladım...

Oğlunun olayı evde anlattığını dile getiren Bekçi, "Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Olayın şoku ile bu hususu tam hatırlamıyorum" dedi.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı. SABAH, Mersinli'nin otopsi raporuna ulaştı.

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi. Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU AYRINTILI İNCELEYECEK



Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.