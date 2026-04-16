Kahramanmaraş'taki okul katliamında yeni detay! Olayın büyümesine aşçı engel oldu: Bacağına doğru salladım...

Kahramanmaraş'ta okuduğu okula silahlı saldırı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişinin yaralanmasına yol açtığı olayla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Saldırganın, aynı okulda eğitim gören iki çocuğun velisi olan ve başka bir kurumda aşçı olarak çalışan Alperen B. tarafından durdurulduğu belirlendi.
Soruşturma birimlerine ifade veren Bekçi, olay günü saat 12.30 sıralarında küçük kızını eşinin okula götürdüğünü söyleyerek, "Ardından arkadaşları ile Kuran okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim" dedi.
BAŞKASINA ZARAR VERMESİN DİYE HAREKET ETTİ
Okulun arka kapısından kantin bölümünden bina içerisine girdiğini dile getiren Bekçi, "Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum.
Ben de yardım etmek ve şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Bu esnada olayın şüphelisinin bu şahıs olduğunu anladım. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim" diye konuştu.
BACAĞINA DOĞRU SALLADIM
İsa Aras Mersinli'nin ellerinden kurtulmaya çalışması üzerine esnada nereden aldığını bilmediği bıçak ile bir defa bacağına doğru bıçak salladığını söyleyen Bekçi, "Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.
Sonrasında polislerin geldiğini ve yaralı çocuklara yardım etmeye başladığını aktaran Bekçi, "Okulun binasına giren çok sayıda vatandaş ve polis ile yaralıları çıkarmaya başladık. Biz dışarı çıktığımızda ambulanslar da gelmişti. Ben çocuklarımı aradım ve kızımı ana sınıfından aldım. Oğlum ise eve geçmiş" diye konuştu.
OĞLU TUVALETE SAKLANARAK KORUNDU
Oğlunun olayı evde anlattığını dile getiren Bekçi, "Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Olayın şoku ile bu hususu tam hatırlamıyorum" dedi.
OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI
Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı. SABAH, Mersinli'nin otopsi raporuna ulaştı.
2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi. Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.
Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.
GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU AYRINTILI İNCELEYECEK
Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.