OKULLARDA GÜVENLİK DÜZENLEMESİ | Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası Bakanlık harekete geçti! Her okula en az 2 polis

Türkiye genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerinde görev alarak denetimleri sıklaştırdı.
OKUL ÖNLERİNDE POLİS ETKİSİ: DRONLAR HAVALANDI
Sadece karadan değil, havadan da dron destekli takiplerle okul çevreleri didik didik edildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropollerdeki okul çevrelerinde şüpheli görülen her araç durduruldu, her şahıs titiz bir incelemeden geçirildi.
ŞÜPHELİ ŞAHISLARA GBT KISKACI
Başkent Ankara'da emniyet güçleri, okul çevrelerini "güvenli bölge" ilan etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle okul ile ilişiği olmayan ve çevrede vakit geçiren şüpheli şahıslar üzerinde yoğunlaştı. Okul kapılarında bekleyen veya çevre dükkanlarda vakit geçiren kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken şüpheli görülen araçlar aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
HER OKULA EN AZ 2 POLİS MEMURU
Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, risk analizi yapılan her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi. Eğitim ve öğretim saatleri boyunca okulun nabzını tutacak olan bu ekipler, herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale edecek. Öğretmen ve öğrencilerin huzuru için gerekmesi durumunda takviye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de stratejik noktalarda hazır kıta bekletilecek.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Sadece büyükşehirlerde değil, yurt genelinde eş zamanlı başlatılan bu operasyonel faaliyetlerin geçici olmadığı vurgulandı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, risk analizi ve değerlendirme raporları doğrultusunda güvenlik stratejileri sürekli güncellenecek.
Okul çevresindeki metruk binalar, internet kafeler ve oyun salonları da bu denetimler kapsamında mercek altına alınmaya devam ediyor. Veliler, artırılan güvenlik önlemleri sonrası derin bir nefes alırken, denetimlerin eğitim yılı sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.