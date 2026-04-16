OKULLARDA GÜVENLİK DÜZENLEMESİ | Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası Bakanlık harekete geçti! Her okula en az 2 polis

Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, risk analizi yapılan her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi. Eğitim ve öğretim saatleri boyunca okulun nabzını tutacak olan bu ekipler, herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale edecek. Öğretmen ve öğrencilerin huzuru için gerekmesi durumunda takviye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de stratejik noktalarda hazır kıta bekletilecek.

HER OKULA EN AZ 2 POLİS MEMURU

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Sadece büyükşehirlerde değil, yurt genelinde eş zamanlı başlatılan bu operasyonel faaliyetlerin geçici olmadığı vurgulandı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, risk analizi ve değerlendirme raporları doğrultusunda güvenlik stratejileri sürekli güncellenecek.

Okul çevresindeki metruk binalar, internet kafeler ve oyun salonları da bu denetimler kapsamında mercek altına alınmaya devam ediyor. Veliler, artırılan güvenlik önlemleri sonrası derin bir nefes alırken, denetimlerin eğitim yılı sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.