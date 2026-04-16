Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayının son günü ne zaman? Zilkade ayı ne zaman başlıyor?

slam dünyasında Ramazan sonrası ibadetlerin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan Şevval ayı için son günler yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre Şevval ayı 18 Nisan 2026 Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihle birlikte hicri takvimde yeni bir döneme girilecek ve Zilkade ayı başlayacak.

Şevval ayında tutulan ve büyük sevap olarak kabul edilen 6 gün orucu için de süre daralıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyenlerin, oruçlarını en geç 18 Nisan Cumartesi günü akşam ezanına kadar tamamlaması gerekiyor. Şevval orucu, peş peşe tutulabileceği gibi ay içerisine yayılarak da eda edilebiliyor.

Şevval ayının bitişiyle birlikte başlayacak olan Zilkade ayı ise 19 Nisan 2026 Pazar günü idrak edilecek. Haram aylar arasında yer alan Zilkade, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın habercisi olan Zilhicce ayına geçiş sürecinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.