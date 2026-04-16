Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayının son günü ne zaman? Zilkade ayı ne zaman başlıyor?

slam dünyasında Ramazan sonrası ibadetlerin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan Şevval ayı için son günler yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre Şevval ayı 18 Nisan 2026 Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihle birlikte hicri takvimde yeni bir döneme girilecek ve Zilkade ayı başlayacak.
Şevval ayında tutulan ve büyük sevap olarak kabul edilen 6 gün orucu için de süre daralıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyenlerin, oruçlarını en geç 18 Nisan Cumartesi günü akşam ezanına kadar tamamlaması gerekiyor. Şevval orucu, peş peşe tutulabileceği gibi ay içerisine yayılarak da eda edilebiliyor.
Şevval ayının bitişiyle birlikte başlayacak olan Zilkade ayı ise 19 Nisan 2026 Pazar günü idrak edilecek. Haram aylar arasında yer alan Zilkade, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın habercisi olan Zilhicce ayına geçiş sürecinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
Hicri takvimi yakından takip edenler ve ibadet planlaması yapanlar için Nisan ayı, bu yönüyle kritik bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.
ŞEVVAL AYININ FAZİLETİ NEDİR?
Şevval ayı, Ramazan ayından sonra gelen ve ibadetlerin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan mübarek bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Özellikle bu ayda tutulan 6 gün orucu, birçok İslam alimine göre yıl boyunca tutulmuş gibi sevap kazandırmasıyla dikkat çeker. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında da Şevval orucunun önemi sıkça vurgulanır.
6 GÜN ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ
Şevval ayında tutulan 6 gün orucu, Ramazan orucunun ardından gelen en kıymetli nafile ibadetlerden biri olarak öne çıkar. Hadis-i şeriflerde bu orucun, bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazandırdığı ifade edilir. Bu nedenle birçok kişi, Ramazan sonrası ibadetlerini sürdürmek adına Şevval orucunu kaçırmamaya özen gösterir.
ŞEVVAL ORUCU PEŞ PEŞE Mİ TUTULMALI?
Şevval orucunun tutulma şekli konusunda esneklik bulunur. Oruçlar aralıksız 6 gün tutulabileceği gibi ay içerisine yayılarak da tutulabilir. Önemli olan nokta, bu ibadetin Şevval ayı sona ermeden tamamlanmasıdır. Bu durum, özellikle yoğun çalışanlar veya farklı programı olan kişiler için kolaylık sağlar.
ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şevval ayının bitişiyle birlikte İslam dünyası, hicri takvimin 11. ayı olan Zilkade ayına girecek. Diyanet takvimine göre Zilkade ayı 19 Nisan 2026 Pazar günü başlayacak.
ZİLKADE AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Şevval ayının ardından başlayan Zilkade ayı, İslam'da "haram aylar" arasında yer alır. Bu ayda savaş ve çatışmaların yasaklanmış olması, tarihsel ve dini açıdan ayrı bir önem taşır. Aynı zamanda Zilkade, hac ibadetinin yapılacağı Zilhicce ayına hazırlık süreci olarak da kabul edilir.
İBADET PLANLAMASI İÇİN KRİTİK DÖNEM
Nisan ayı, hicri takvim açısından önemli bir geçiş sürecine işaret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlere göre hem Şevval ayının sonuna yaklaşılması hem de Zilkade ayının başlaması, ibadetlerini planlayanlar için kritik bir zaman dilimi oluşturuyor.
Şevval ayının bitişiyle birlikte yeni bir manevi dönemin kapıları aralanırken, Zilkade ayı da Kurban Bayramı'na giden sürecin ilk adımı olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle dini takvimi yakından takip edenler için önümüzdeki günler büyük önem taşıyor.