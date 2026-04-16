Taşacak Bu Deniz yarın var mı? 17 Nisan Cuma günü yeni bölüm yayınlanacak mı?

Taşacak Bu Deniz yarın var mı? 17 Nisan Cuma günü yeni bölüm yayınlanacak mı?

'Taşacak Bu Deniz 17 Nisan'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi?' sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz yeni bölümünün olup olmadığını merak eden seyirciler, TRT 1 resmi yayın akışını kontrol ediyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 17 Nisan var mı? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte merak edilen yayın akışı...

Cuma akşamları milyonlar tarafından izlenen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizi, iki düşman ailenin çatışmasını konu alıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 17 Nisan (yarın akşam) var mı? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, TRT 1 yayın akışı detayı...


TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 Yayın Akışına göre 17 Nisan 2026, Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelecek.

TRT 1'in 17 Nisan Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Cennetin Çocukları

02.35 Benim Adım Melek

05.25 Kapanış



Taşacak Bu Deniz 17 Nisan akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in haftalık yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve dizinin planlandığı gibi gerçekleşeceği yayın akışında belli oldu.

