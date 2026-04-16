YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 17 Nisan Cuma okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

Üst üste yaşandığı iddia edilen okul olayları sonrası eğitim camiasında tedirginlik artarken, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen haberler kamuoyunun gündemine oturdu. Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştiği belirtilen olayın ardından öğrenciler ve veliler, "17 Nisan Cuma okullar tatil mi, dersler yapılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. 17 Nisan'a ilişkin alınacak kararların, il bazlı değerlendirmeler sonucunda netleşmesi bekleniyor. İşte 17 Nisan 2026 okulların durumu...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye'de peş peşe yaşanan üzücü okul saldırılarının ardından gözler alınacak kararlara çevrildi. Özellikle veliler ve öğrenciler, 17 Nisan Cuma günü için "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar ildeki eğitim-öğretime ara verildiğini açıklamıştı. Buna göre; Şanlıurfa'da eğitim öğretime hafta sonuna kadar ara verilecek.
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 16 - 17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; Anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısı sonrasında açıklamada bulundu.
Çiftçi açıklamasında, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.