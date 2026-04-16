YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 17 Nisan Cuma okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 16 - 17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; Anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısı sonrasında açıklamada bulundu.

Çiftçi açıklamasında, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.