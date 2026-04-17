EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 NİSAN 2026 | Hayırlı Cumalar mesajı...

Sevdiklerine hayır duaları göndermek isteyen vatandaşlar, hem kısa hem de anlam yüklü Cuma mesajlarını araştırıyor. işte en anlamlı hayırlı cumalar mesajları...
Rabbim, bu mübarek Cuma günü hürmetine gönlümüzden geçen hayırlı duaları kabul eylesin. Hanenize huzur, ömrünüze bereket dolsun. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizden gelsin, dualarınız göklere yükselsin. Rabbim bizleri darda bırakmasın, sevdiklerimizle beraber nice hayırlı cumalara eriştirsin. Mübarek Cumalar.
Her Cuma, affın ve rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı özel bir zamandır. Bu mübarek günün size umut, sevdiklerinize sağlık ve hayatınıza bereket getirmesini temenni ederim.
İmanla gelen huzurun, kalbinizde daim olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
Duaların kabul edildiği en faziletli gün... Cumanız mübarek olsun.
Cuma'nın hayrı, bereketi ve nuru üzerinize olsun.
Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, hayırlı ve bereketli bir Cuma olsun.
Kalplerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Cumanız hayırlara vesile olsun.
Rabbim engin rahmeti tüm kalpleri kuşatsın, hatalarımızı bağışlansın. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.
Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu anlamlı günde, günahlarımızın affedilmesi ve dualarımızın kabul olması dileğiyle.
Ya Rab! Bizi sana layık kul, Resulüne layık ümmet eyle. Hamdolsun bu mübarek güne ulaştıran Rabbimize. Cumanız mübarek olsun.
Gönlümüzden geçen hayırlı duaların kabul olduğu, her adımımızın salih amellerle bereketlendiği bir Cuma dilerim.
Rabbim, yaptığımız ibadetleri ve duaları kabul etsin. Şükrümüzü artıran, imanımızı güçlendiren bir Cuma olsun.
Huzur, sağlık ve afiyet dolu bir gün geçirmeniz duasıyla... Yüreğinizden geçen güzel dilekler gerçek olsun. Hayırlı Cumalar.
Gönüllerin nurlandığı, duaların göğe yükseldiği bu mübarek günde Rabbim tüm sıkıntılarınızı gidersin. Cumanız mübarek olsun.