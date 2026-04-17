Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Dosyada ismi geçiyordu: Soruşturma açıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada özel bir ekip kurulmasını talep etti.
Soruşturma kapsamında, Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kent genelindeki tüm KGYS kamera görüntüleri ile PTS kayıtlarının yeniden toplandığı öğrenildi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gülistan Doku'ya ait yeni görüntülerin de yer aldığı, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik ek görüntünün dosyaya girdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 14'üncü şüpheli için ise kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.
Soruşturma kapsamında dün sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili kararlar açıklandı.
"Delilleri yok etme" suçlamasıyla Gökhan Ertok, daraltılmış baz çalışmasına göre Gülistan Doku ile son temas kurduğu belirlenen ve o dönemde İl Özel İdaresi'nde görev yapan Erdoğan Elaldı ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, Munzur Üniversitesi'nde kamera sistemlerinden sorumlu oldukları belirtilen Savaş Gültürk ve Süleyman Önal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.