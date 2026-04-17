İki saldırganın benzer profili dikkat çekti! Detaylar korkuttu

Türkiye'yi sarsan iki saldırının ardından ortaya çıkan bilgiler, psikolojik destek almış, içe dönük ve dijital şiddet kültüründen etkilenmiş gençlerin benzer bir risk profili oluşturup oluşturmadığına dair kamuoyunda endişe yarattı. Dijital dünyanın karanlık alanlarında gelişen ve eğitim ortamlarına kadar uzandığı öne sürülen bu şiddet eğilimleri toplumda kaygı oluşturuyor. Kahramanmaraş'taki İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa'daki Ömer Ket'in benzer özellikler taşıdığı ifade ediliyor.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan gelen olaylara ilişkin bilgiler, saldırganların yalnızca bireysel öfke ile değil; şiddet içerikli oyunlara yoğun ilgi, dijital ortamlarda radikalleşme ve "incel" gibi bazı ideolojik söylemlerin etkisi altında olabilecekleri yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.
YALNIZ BİR YAŞAM SÜRÜYORLARDI
Kahramanmaraş'taki olayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, İsa Aras Mersinli'nin çevresi tarafından içine kapanık, sosyal ilişkileri sınırlı ve çoğunlukla kendi dünyasında yaşayan biri olarak tanımlandığı belirtiliyor. Haberde, belirli bir süredir psikolojik destek aldığı, akademik olarak isteksiz davrandığı ve yalnız bir yaşam sürdüğü yönünde ifadeler yer alıyor.
BİLGİSAYAR OYUNLARINDA ŞİDDET TEMALI İÇERİKLER
Şanlıurfa Siverek'teki saldırıya ilişkin aktarılan bilgilere göre, Ömer Ket'in olaydan önce okulda şiddet içeren tehditlerde bulunduğu öne sürülüyor. Uzun süre bilgisayar oyunlarında şiddet temalı içeriklere ilgi gösterdiği ve sosyal medyada "kill" ifadesini içeren paylaşımlar yaptığına dair iddialar yer alıyor.
Ayrıca, olaydan kısa süre önce psikolojik destek amacıyla sağlık kuruluşundan randevu aldığı belirtilirken, bazı haberlerde kişilik yapısına ilişkin "antisosyal eğilimler" gibi değerlendirmelere yer verildiği aktarılıyor. Eğitim sürecinde yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini sorumlu tuttuğu ve bu nedenle öfke biriktirdiği yönünde iddialar da kamuoyuna yansımış durumda. Bununla birlikte, soruşturma kapsamında bazı sosyal medya yazışmaları nedeniyle gözaltılar yapıldığı da bildiriliyor.