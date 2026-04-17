İki saldırganın benzer profili dikkat çekti! Detaylar korkuttu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki iki saldırganın profillerinin büyük ölçüde benzerlik göstermesi dikkat çekti. Her iki kişinin de şiddet temalı oyunlara ilgi duyması, dijital ortamda radikalleşme belirtileri göstermesi ve sosyal açıdan yalnızlık yaşamaları ortak özellikler arasında öne çıktı. HABER MERKEZİ









Türkiye'yi sarsan iki saldırının ardından ortaya çıkan bilgiler, psikolojik destek almış, içe dönük ve dijital şiddet kültüründen etkilenmiş gençlerin benzer bir risk profili oluşturup oluşturmadığına dair kamuoyunda endişe yarattı. Dijital dünyanın karanlık alanlarında gelişen ve eğitim ortamlarına kadar uzandığı öne sürülen bu şiddet eğilimleri toplumda kaygı oluşturuyor. Kahramanmaraş'taki İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa'daki Ömer Ket'in benzer özellikler taşıdığı ifade ediliyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan gelen olaylara ilişkin bilgiler, saldırganların yalnızca bireysel öfke ile değil; şiddet içerikli oyunlara yoğun ilgi, dijital ortamlarda radikalleşme ve "incel" gibi bazı ideolojik söylemlerin etkisi altında olabilecekleri yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.