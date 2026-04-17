Okul katliamında kendini öğrencilerine siper etmişti! Ayla öğretmenin çocuklarından yürek yakan sözler!...

Annesinin okula gitmesinden kısa bir süre sonra silahlı saldırının düzenlendiğini anlatan Kara, "Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci 8. sınıftaydı. Aralarında hiçbir husumet yoktu, annem onun dersine bile girmemişti diye biliyorum. Bu üzücü olayın yaşanması gerçekten hepimizi, ülkece çok derinden etkiledi." dedi.

"BİR EVLAT, ANNESİYLE ANCAK BU KADAR GURUR DUYABİLİR"

Furkan Kara, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun gösterdiği fedakarlıkla da onur duyduklarını belirterek "Annemin vefatına, şehitliğine üzüldüğüm kadar bir taraftan da çok gurur duyuyorum. Yani aldığım tepkiler olsun, gelen mesajlar olsun gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Bizi şu an ayakta tutan gerçekten imanımız. İmanımız olmasa ayakta durulacak veya dayanılacak bir acı değil. Yani bir insan için annesini kaybetmesinden daha büyük acı ne olur bilemiyorum, çok üzüntülüyüz." diye konuştu.