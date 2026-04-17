Rıza Tamer hayatını kaybetti!

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer'den yürek yakan haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, düzenli kullandığı ilaçları aldıktan sonra 16 Nisan akşamı dinlenmek üzere sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre sonra aniden fenalaştı. Bulantı yaşadığı ve ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen sanatçı için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uykusunda tıkanan Tamer'den kahreden haber geldi. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"ŞOKTAYIM"
Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.
RIZA TAMER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Rıza Tamer, 2004 yılında ekranlara gelen Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonuyla adını duyurdu. Yarışmada sergilediği güçlü performansı sayesinde finale kalmayı başardı ve üçüncü oldu.
Yarışma dönemi ve sonrasındaki konserleri sayesinde özellikle Anadolu'nun birçok ilinde büyük bir hayran kitlesi edindi.
RIZA TAMER'İN MÜZİK KARİYERİ
Popstar sonrası Rıza Tamer, uzun süre sahne programları, düğünler, konserler ve özel etkinliklerde şarkı söyleyerek müziğe devam etti.
Ancak yarışma sonrası medyada çok fazla yer almadı. Bunun en önemli nedeni, piyasaya sürülen albüm ya da single sayısının sınırlı olmasıydı. Türkiye'de müzik piyasasının zorlu koşulları, maddi imkansızlıklar ve prodüksiyon desteği eksikliği Tamer'in uzun süre geri planda kalmasına neden oldu.
Tamer'in 2025 yılında çıkardığı "Benden Sonra" isimli şarkı, bu sessizliği bozan ve ona yeniden popülerlik kazandıran bir proje oldu.