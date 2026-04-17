Rıza Tamer hayatını kaybetti!

Bodrum 'un Konacık Mahallesi'nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer 'den yürek yakan haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, düzenli kullandığı ilaçları aldıktan sonra 16 Nisan akşamı dinlenmek üzere sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre sonra aniden fenalaştı. Bulantı yaşadığı ve ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen sanatçı için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uykusunda tıkanan Tamer'den kahreden haber geldi. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.