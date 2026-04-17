  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Tekirdağ'da hayrete düşüren olay: "Kokoreç kalmadı" tartışmasında esnafı vurdu!

Tekirdağ'da hayrete düşüren olay: 'Kokoreç kalmadı' tartışmasında esnafı vurdu!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kokoreç kalmadığını söyleyince tartıştığı işletmeci Gökhan Oğrak'ı (25), bir gün sonra çıkan kavgada apartmanın ikinci katındaki evinin penceresinden tüfekle başından vurup ağır yaralayan Cihan Tantin (43) tutuklandı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana geldi. Cihan Tantin, bir süre önce dükkanına giderek Gökhan Oğrak'tan kokoreç siparişi verdi. Kokoreç kalmadığını söyleyen Orak ve Tantin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

Dün akşam saatlerinde Cihan Tantin, oturduğu binanın girişindeki kokoreç dükkanı sahibi Gökhan Orak ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yanlarında bulunan kişilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada binaya giren Tantin, ikinci kattaki evinin penceresinden av tüfeğiyle Gökhan Orak'a ateş etti. Orak, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Orak, özel hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Orak'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Polis, Cihan Tantin ile Osman T.'yi olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tantin, tutuklandı, Osman T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA