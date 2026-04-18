İstanbullular dikkat! Yarın o yollar ulaşıma kapalı: İşte 21. İstanbul Yarı Maratonu güzergahı

YARIŞ PARKURU SAAT 04.30'DA TRAFİĞE KAPANACAK

21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle yapılacak 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak.