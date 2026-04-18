İstanbullular dikkat! Yarın o yollar ulaşıma kapalı: İşte 21. İstanbul Yarı Maratonu güzergahı

21.İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon nedeniyle yarın kent genelinde bazı yollar geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak. İşte ulaşıma kapatılacak güzergahlar…
YARIŞ PARKURU SAAT 04.30'DA TRAFİĞE KAPANACAK
21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle yapılacak 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak.
Balat tarafından başlamak üzere, saat 11.05'ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak.
İŞTE MARATON NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR
ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,
GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü
KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi
CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi
CİBALİ: Atatürk Köprüsü
BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi
AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak
KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,
SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,
SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi
CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi
AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant
KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli "U" Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi