Kahramanmaraş’taki okul katliamında sır perdesi aralanıyor! Müdür yardımcısı gidince...

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Olayın hem saldırganın davranışları hem de okul içindeki iddialar açısından birçok soru işareti barındırdığı ifade ediliyor.
SALDIRGANIN DAVRANIŞLARI VE DİJİTAL PAYLAŞIMLAR
İddialara göre saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, dijital platformlarda kimliğini gizleyerek saldırı planlarına dair paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. Ayrıca okul içinde sergilediği tedirgin edici davranışlarla da dikkat çektiği belirtildi.
OKULDAKİ TAKİP SÜRECİ VE İDARİ DEĞİŞİKLİK
Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırganın bilinen psikolojik sorunları olduğunu ve bir dönem okul yönetimi tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Özellikle müdür yardımcısının öğrenciyi sıkı şekilde denetlediği, hatta çantasının düzenli olarak kontrol edildiği öne sürüldü.
Ancak bu süreci yürüten müdür yardımcısının olaydan yaklaşık bir ay önce tayininin çıktığı ve görevden ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.
PSİKOLOJİK DURUMU VE GEÇMİŞE DAİR İDDİALAR
Bazı veliler, saldırganın daha önce kendisine zarar verdiğini ve psikolojik açıdan sorunlar yaşadığını iddia etti. Bu durumun resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığı ise tartışma konusu oldu.
Ayrıca saldırganın geçmişte agresif davranışlar sergilediği ve uzun süre ekran başında vakit geçirdiği yönünde ifadeler de yer aldı.
SOSYAL MEDYA VE ÇEVRİM İÇİ İDDİALAR
İddialara göre saldırganın çeşitli çevrim içi platformlarda farklı kimlikler kullandığı ve zaman zaman saldırı planlarına dair tehdit içerikli ifadeler paylaştığı öne sürüldü. Bu paylaşımların bazı çevrelerce ciddiye alınmadığı da ifade edildi.