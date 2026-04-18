MEB BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2026 | Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte bursluluk sınavı için heyecan da artmış durumda. 2026 yılında yapılacak olan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) için başvurular 9 Şubat – 11 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınavın Nisan ayında yapılması planlanıyor. Adaylar şimdi sınav günü ve giriş belgelerine odaklanmış durumda. T.C No ile bursluluk sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, bursluluk sınav belgesi sorgulama ve sınav tarihi hakkında bilgiler...
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yurt genelindeki tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara tüm sınıf seviyelerinde toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilerek 100 dakika süre tanınacak.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 YAYINLANDI MI?
Millî Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.
Resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.
Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "Öğrenci Sınav Bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.