Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı! Aracından çıkan şey şoke etti...

Son dakika haberi! Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinden tutuklu olan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

Narin'i Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldığı karar duruşmasına aileside izleyici olarak katıldı.

ARACINDA SİLAH BULUNDU

Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.