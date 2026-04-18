Özkan Yalım’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sevgiliye arabada serenat: Evli iki çocuk babası Yalım'dan o sözler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kefilim" ifadesiyle sahip çıktığı, "icbar suretiyle irtikap" suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Özkan Yalım'a ait yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı cezaevinde ziyaret etmiş ve kendisi için "Tanju bu memleketin ve Atatürk'ün partisinin evladıdır, yalnız değildir, sahipsiz değildir" diyerek, disiplin süreçleri ve eleştiriler karşısında ona sahip çıktığını ve "kefil" olduğunu ifade etmişti.
Özgür Özel otel odasında sevgilisiyle uygunsuz şekilde basılan ve görüntüleri ortaya çıkan evli 2 çocuk babası rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a da sahip çıkmıştı. Özgür Özel, 57 yaşındaki Yalım'ın görüntülerinin basına ve sosyal medyaya düşmesinin ardından "Yapılan haysiyet cellatlığıdır. O görüntüleri kim servis ettiyse hesabı sorulmalıdır" diyerek Yalım'a destek olmuştu.
SEVGİLİYE ARABADA SERENAT
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Araçla seyahat ederken çekilmiş görüntüde Duygu cep telefonuyla Yalım'ı kaydederken görülüyor. Evli iki çocuk babası Özkan Yalım görüntülerde sevgilisine seranat yaparken Duygu aralarındaki konuşmaları kayda aldı.
Yalım görüntüde, "Bir gün ben yola çıktım. Yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi aldım. Benim dünyalar tatlısı aşkımla birlikte düştüm Ağva yollarına" dediği duyuldu.
"BEN DUYGU'YU ÇOK SEVİYORUM"
Duygu'nun 'pek şarkı gibi olmadı sanki hayatım' sözleri üzerine Yalım, sevgilisine adeta serenat yapar gibi şarkı söylüyor. Özkan Yalım bunun üzerine, "Ben Duygu'yu çok seviyorum. Birlikte Ağva yollarına düştük. İkimiz gidiyoruz birlikte güzel günlere" diyerek kendi uydurduğu şarkıyı söylüyor.
1 TANE DEĞİL 2 TANE ÇOCUK YAPACAĞIM
Baka bir görüntüde Duygu ile birlikte yemek yiyen ve alkol alan Yalım'ın, "Ben Duygu'yu çok seviyorum" diyor. Daha sonra Duygu'nun da bu videoya 'Çok seviyormuş' dediği duyuluyor. Özkan Yalım, "Ben Duygu'ya 1 yıl sonra çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane" derken, Duygu'nun ise, "Adam aşık" diye yanıt veriyor.
YATTA ALEM
Ortaya çıkan diğer görüntüde sevgilisiyle yatta alkol alıp alem yapan Özkan Yalım'ın Ayla Dikmen'in 'Anlamazdın' şarkısı eşliğinde diğer kız arkadaşıyla dans ettiği görülüyor.
Özkan Yalım ile sevgilisini dans ederken çeken kişi ise şarkıya eşlik edip alkış yapıyor. Videonun sonunda Yalım sevgilisinin yanığına öpücük konduruyor.
TANJU ÖZCAN...
Öte yandan Özkan Yalım'ın sevgilisinin deniz kenarında bikinili olarak kendini çektiği videoda arka planda Özgür Özel'in sesi duyuluyor.
Özgür Özel mitingde konuşma yaparken, Özkan Yalım'ın sevgilisiyle deniz kenarında alem yapması büyük tepki çekti. Yemek masasında çekilmiş fotoğraflarda ise Tanju Özcan'ın içki içerken iki kadınla sohbet ettiği ve çok yakın olduğu görülüyor.