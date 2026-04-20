Bilime adanan bir ömür! Türk Einstein’ Oktay Sinanoğlu’nun vefatının 11. yılı

Türkçenin gelişmesi için çalışmalar yürüten, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" unvanını kazanan, ömrünü bilime adayan ve "Türk Einstein" olarak bilinen kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935'te, babası Nüzhet Haşim Sinanoğlu'nun başkonsolos olarak görev yaptığı İtalya'nın Bari kentinde dünyaya geldi. Türkiye Eğitim Derneği (TED) Ankara Yenişehir Lisesini birincilikle bitiren Sinanoğlu, 1953'te TED tarafından burslu olarak kimya mühendisliği eğitimi için ABD'ye gönderildi. Sinanoğlu, ABD'de 1956'da Kaliforniya Üniversitesinde (Berkeley) Kimya Mühendisliği Bölümü ile 1957'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü birincilikle bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu.

ÇALIŞMALARI VE ÖDÜLLERİ

ABD'de Harvard ve Yale üniversitelerinde genç yaşta dersler veren, yeni buluşlarını verdiği dersler ve yayınlarıyla dünyaya tanıtan Sinanoğlu, 26 yaşında profesör oldu. Sinanoğlu, 2 yıl sonra 1963'te "dünyanın en genç profesörü" unvanını kazanarak, New York Times gazetesinde "28 yaşında Yale'in en genç kimyacısı" haberiyle adından söz ettirdi. Türkiye'de kuramsal kimyanın gelişmesinde öncülük eden Sinanoğlu, 1973'te "Aleksander Von Humboldt Bilim Ödülü"nü kazandı. Sinanoğlu, 1975'te Japonya'nın Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülü'nü kazandı ve aynı yıl özel kanunla kendisine "Türkiye Cumhuriyeti Profesörü" unvanı verildi. Sinanoğlu, Türkiye ile Japonya arasında kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini attı. Yale Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinden 1993'te emekliye ayrılan Sinanoğlu, aynı yıl Türkiye'ye dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde profesörlüğe atandı. Sinanoğlu, 2002'de emekli oldu. İki kez Nobel kimya ödülüne aday gösterilen Sinanoğlu, DNA'ların şifresini çözerek, bilinmeyen türden canlılar yaratmanın teorisini kurdu. Öte yandan Sinanoğlu, 1980'li yıllarda Türk siyasetindeki sorunlar, eğitim, dil bilimi gibi konularla ilgilendi ve kendisini Türkçe öğretimine adadı. Sinanoğlu, 19 Nisan 2015'te, ABD'nin Miami kentinde, solunum yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Naaşı Türkiye'ye getirilen Sinanoğlu, İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.