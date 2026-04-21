23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR, İSTANBUL, ANKARA TOPLU TAŞIMA...

23 Nisan'da resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar günü evde geçirmemek için planlar yapmaya başlarken, "Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusuna odaklandı. Gözler Resmi Gazete 'de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler netleşmeye başladı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.