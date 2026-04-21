Haberler Yaşam 23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR, İSTANBUL, ANKARA TOPLU TAŞIMA...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merakla araştırıyor. İzmir, İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? İZBAN, Marmaray, metrobüs ücretsiz mi soruları sıklıkla soruluyor. 23 Nisan 2026 ücretsiz toplu taşıma uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:

23 Nisan'da resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar günü evde geçirmemek için planlar yapmaya başlarken, "Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusuna odaklandı. Gözler Resmi Gazete'de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler netleşmeye başladı.



23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.



23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Marmaray (İstanbul),

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,

Başkentray (Ankara),

İZBAN (İzmir).

