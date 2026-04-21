Ebru Gündeş’ten sahnede güzellik itirafı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahnede yaptığı estetik açıklamasıyla gündem oldu.
Sosyal medyadaki şapkalı paylaşımıyla dikkat çeken sanatçı, yüzünü neden gizlediğini ilk kez açıkladı.
Estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Gündeş, izleyicilere sürpriz bir soru yöneltti. Sosyal medya hesabından "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüş, takipçilerinden çok sayıda yorum almıştı.
İzleyicilere seslenen Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek yeni haline dikkat çekti.
Konseri en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan gelen "20 yaş genç duruyorsun" yorumu geceye damga vurdu.
Bunun üzerine esprili bir çıkış yapan Gündeş, "Şimdi güzelleştim. Baskı yapın Yılmaz Erdoğan beni 'Organize İşler'de oynatsın" diye konuştu.