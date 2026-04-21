TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 ne zaman, saat kaçta? 100 bin konut için geri sayım başladı!

İstanbul'da uygun fiyatlı konut sahibi olma hayali kuran milyonlar için kritik süreç başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabında kura heyecanı kapıya dayandı. Başvurusu kabul edilen milyonlarca vatandaş, açıklanan tarihler doğrultusunda gözünü kura çekimine çevirirken, "Ev sahibi olacak mıyım?" sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbul'daki 100 bin sosyal konut için kura çekim tarihleri, Murat Kurum tarafından açıklandı.
KURA ÇEKİLİŞLERİ
25 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura saatlerine ilişkin detaylı programın ise gün gün TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor. Çekilişler genellikle gün boyu etap etap yapılacak.
KİMLER KURAYA KATILIYOR?
İstanbul kura çekilişine toplam 2 milyon 812 bin 600 kişi katılıyor. Projede farklı gruplara özel kontenjan ayrıldı:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit yakınları ve gaziler: %5
Diğer başvuru sahipleri: %50
Bu dağılım, sosyal konut projesinin geniş kesimlere ulaşmasını hedefliyor.
TOKİ İSTANBUL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar için ödeme seçenekleri de netleşti.
%10 peşinat + 240 ay vade imkânı sunulacak.
KONUT TİPLERİNE GÖRE ÖDEME PLANI
1+1 (55 m²)
1.950.000 TL
Peşinat: 195.000 TL
Aylık taksit: 7.313 TL
2+1 (65 m²)
2.450.000 TL
Peşinat: 245.000 TL
Aylık taksit: 9.188 TL
2+1 (80 m²)
2.950.000 TL
Peşinat: 295.000 TL
Aylık taksit: 11.063 TL
Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay başlayacak.
KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, dijital ortamda erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numarası, Başvuru numarası ile TOKİ resmi başvuru sistemi üzerinden sonuçlarını kolayca öğrenebilecek. Hem hak kazananlar hem de başvurusu reddedilenler sistemde yer alacak.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
İstanbul genelinde yapılacak 100 bin konutun ilçe bazlı dağılımı henüz açıklanmadı. TOKİ'nin ilerleyen günlerde detaylı listeyi duyurması bekleniyor.
TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?
Projede yer alan konutların Mart 2027'de teslim edilmesi planlanıyor.
SON DURUM
TOKİ'nin İstanbul için başlattığı dev sosyal konut projesi, hem uygun ödeme koşulları hem de geniş kontenjan yapısıyla büyük ilgi görüyor. 25 Nisan'da başlayacak kura çekilişiyle birlikte milyonlarca kişi ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak.