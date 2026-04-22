2026 Mayıs tatil takvimi belli oldu! 20 gün tatil fırsatı kapıda... Nisan sonundan Mayıs sonuna kadar uzanan tatil fırsatları dikkat çekiyor. Resmi tatillerle birleşen izin günleri sayesinde 2026 Mayıs ayında toplamda 20 güne varan tatil yapmak mümkün. İşte uzun tatil planı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar…









2026 yılında Mayıs ayı, resmi tatiller açısından oldukça avantajlı bir takvim sunuyor. Özellikle hafta sonlarıyla birleşen bayram ve özel günler sayesinde çalışanlar için uzun tatil fırsatları doğuyor. 23 NİSAN İLE 4 GÜNLÜK TATİL FIRSATI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte cuma günü izin alanlar, hafta sonu ile birlikte toplamda 4 gün kesintisiz tatil yapabiliyor.

1 MAYIS'TA İZİN ALMADAN 3 GÜN TATİL 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesi büyük avantaj sağlıyor. Hafta sonu ile birleştiğinde herhangi bir izin kullanmadan 3 gün üst üste tatil yapmak mümkün. 19 MAYIS'TA 1 GÜN İZİNLE 4 GÜN TATİL 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı günü kutlanacak. Pazartesi günü 1 gün izin alan çalışanlar, hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.