Açlık otu nedir, ne işe yarar? Zayıflamak isteyenler dikkat: Faydası kadar zararı da var!

NASIL KULLANILMALI?

Açlık otu genellikle çay şeklinde tüketilir. Ancak önerilen kullanım süresi genellikle 5-7 günü geçmemelidir. Her gün kullanılması yerine aralıklı tüketim önerilir.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Bitkisel olması, tamamen zararsız olduğu anlamına gelmez. Açlık otu da dahil olmak üzere tüm bitkisel ürünler, bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle özellikle zayıflama amacıyla kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Açlık otu, kısa vadede etkili gibi görünse de uzun vadede sağlığınızı riske atabilir. Kalıcı kilo vermek için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz en güvenilir yöntem olmaya devam ediyor.