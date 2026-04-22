Bu gıdaları buzdolabına sakın koymayın! Bu hata sağlığınızı tehlikeye atıyor...

DOMATES Soğuk ortam, domatesin hücre yapısını bozarak tadını köreltir. O meşhur aroması neredeyse yok olur.

Her ne kadar buzdolabı yiyecekleri korumak için vazgeçilmez olsa da, bazı besinler için durum tam tersi. İşte kesinlikle buzdolabına koymamanız gereken o gıdalar...

PATATES

Düşük sıcaklıkta nişasta şekere dönüşür. Bu da hem tadı değiştirir hem de pişirme sırasında zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir.

SOĞAN

Nemli ortamda hızla küflenebilir ve yumuşar. Ayrıca kokusunu diğer yiyeceklere yayabilir.