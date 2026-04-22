Çocuklara 23 Nisan sürprizi: Sinema biletleri 120 TL olacak!

Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'na özel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında bilet fiyatları 120 lira olacak.

"SİNEMANIN COŞKUSUYLA KUTLUYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz.

23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz.

Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz.

Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara https://sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz."



