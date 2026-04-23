Bakanlık güncelledi: İşte yeni taklit ve tağşiş listesi! Vatandaşa at eti yedirmişler...

Tantunide hile yapan diğer bir firma ise yine merkezi Mersin'de bulunan ONUR TANTUNİ-MİKAİL BOZCE oldu. Firmanın son tüketim tarihi 12.02.2026 olan pişmiş kırmızı etin de tek tırnaklı etinden üretildiği ortaya çıktı.

LAHMACUNDAN SAKATAT ÇIKTI

Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ise süt ürünlerinden bala, baharattan et ürünlerine kadar sekiz yeni gıda daha girdi. Listede en çok dikkat çeken lahmacunda yapılan hile oldu. Merkezi Elazığ'da bulunan "EROĞLU YEMEKÇİLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-EROĞLU GROUP" tarafından üretilen lahmacunda Sakatat (Taşlık) tespit edildi.