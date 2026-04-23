Emzirdiği çocuğu nefessiz kaldı! Boğazına kaçan şey hayattan kopardı!

Olay, saat 09.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Muhammed (25) ile Hema Habbab(23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, emzirilip, uyutuldu.Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti. Bebeğinin hareketsiz yattığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin kalbinin durduğu belirlendi. Ekipler, ilk müdahalede bulunduğu minik Emira'yı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Emira'nın ölümü ailesini yasa boğarken, hastanenin morguna alınan cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.