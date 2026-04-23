Yeşil altın dönemi: Toprağı olanlar dikkat! Bir kez eken zengin oluyor

Tarımda düşük maliyetle uzun vadeli gelir hedefleyen üreticiler için kuşkonmaz, adeta "toprağa yapılan bir yatırım" olarak görülüyor. Birçok sebzenin aksine her sezon yeniden ekim ya da fide dikimi gerektirmeyen bu bitki, doğru şartlarda toprağa yerleştirildikten sonra yaklaşık 20 yıl boyunca her bahar düzenli olarak hasat verebiliyor.
ATATÜRK'ÜN VASİYETİ: YALOVA'DAN TÜRKİYE'YE
Kuşkonmazın Türkiye'deki hikâyesi aslında oldukça eskiye uzanıyor. Rivayete göre Türkiye'de ilk kuşkonmaz yetiştirme girişimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikiyle Avrupa'dan getirilen tohumlarla Yalova Devlet Çiftliği'nde başlatıldı.
Bugün ise bu değerli bitki, özellikle Muğla, Antalya, Eskişehir ve Aydın gibi tarımsal üretimin güçlü olduğu bölgelerde önemli bir ekonomik ürüne dönüşmüş durumda.
YILDA TAM VERİM, 20 YIL BOYUNCA KAZANÇ
Kuşkonmaz yetiştiriciliği sabır isteyen ama uzun vadede kazandıran bir süreç olarak öne çıkıyor. Dikim sonrası ilk iki yıl bitkinin köklenmesine ayrılırken, üçüncü yıldan itibaren tam verim alınmaya başlanıyor.
Doğru bakım, düzenli sulama ve uygun gübreleme ile bir kuşkonmaz tarlası yaklaşık 20 yıl boyunca verimliliğini sürdürebiliyor. Bu da üreticiye uzun süreli ve istikrarlı bir gelir imkanı sağlıyor.
NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?
Kuşkonmazın özellikle "yüksek değerli tarım ürünü" olarak görülmesinin birkaç önemli nedeni bulunuyor.
Sağlık açısından güçlü bir besin:
Sindirim sistemini destekleyen, kalp sağlığına katkı sağlayan ve ödem atıcı etkisiyle bilinen kuşkonmaz; aynı zamanda folik asit bakımından zengin bir sebze olarak özellikle hamilelik döneminde de tercih ediliyor.
Yüksek piyasa değeri:
İç piyasada kilogram fiyatının dönemsel olarak 500–1000 TL bandına kadar çıkabildiği, ihracatta ise özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğü biliniyor.
Su verimliliği:
Damla sulama sistemine uygun yapısı sayesinde su tasarrufu sağlayarak kuraklık riski olan bölgelerde dahi üretim yapılabiliyor.
UZUN VADELİ BİR TARIMSAL YATIRIM
Kuşkonmaz, doğru planlama ile adeta uzun vadeli bir yatırım aracına dönüşebiliyor. Bir kez kurulan tarlanın yıllarca ürün vermesi, onu gayrimenkul benzeri bir değer haline getiriyor.
Uzmanlara göre özellikle büyük ölçekli ve profesyonel üretim yapan çiftliklerde ihracat potansiyeli daha da artıyor.
Ancak bu üretim modelinde don riski, işçilik maliyetleri ve bakım sürecinin hassasiyeti gibi faktörler de dikkatle yönetilmesi gerekiyor.
SABIRLI ÜRETİCİLER İÇİN KAZANÇ KAPISI
Sonuç olarak kuşkonmaz, hızlı kazançtan ziyade uzun vadeli planlama gerektiren bir tarım modeli sunuyor. Sabırlı ve doğru yönetimle hareket eden üreticiler için ise yıllarca sürebilecek güçlü bir gelir kapısı olma potansiyeli taşıyor.