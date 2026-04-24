Bu kadar da olmaz dedirten olay! Eşinin altınlarıyla başkasına düğün yaptı!

Gürsu ilçesinde yaşayan ve 2017 yılında görücü usulü ile evlenen Meltem Ç. ve İ.Ç.'nin evliliklerinden 2 çocuğu dünyaya geldi. İ.Ç., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ayrı yaşamaya başlayan çift, nafaka konusunda anlaşamayınca boşanamadı.

KASIM AYINDA DÜĞÜN YAPTIĞINI ÖĞRENDİ

Bu süreçte Meltem Ç., iddiaya göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç.'nin B.K. (27) isimli sevgilisi ile dini nikahı yaparak yaşadığını ve düğünde kendisine takılan altın bilezik ve çeyrek altınları bozdurup, salon tutarak 2025'in Kasım ayında düğün yaptığını öğrendi.

Meltem Ç. bunun üzerine hem eşinden hem de bu birlikteliğe karşı çıktığı için kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü İ.Ç.'nin amcası Ş.Ç.'den şikayetçi oldu.