Ev sahibinden gizli kamera tuzağı! Banyoda her şeyi kaydetmiş!

Olay, Rüzgârlımeşe Mahallesi'nde yaşandı. Anne ve üç kızı bir süre önce apartman dairesine yerleşti. Ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 42 yaşındaki S.D.'nin, komşu aileyi teknolojik cihazlar yardımıyla gizlice kayda aldığı ortaya çıktı. Zanlının, ince yapısı sebebiyle yılan kamera adıyla bilinen kayıt aletini banyodaki fayansların arasından delik açarak gizlediği tespit edildi.