Tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan 19 gün önceki konuşması ortaya çıktı

Komisyon toplantısında konuşan Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, "Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar" dedi.

'ŞİDDET EYLEMLERİNİN OLMAMASI İÇİN HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ'

Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu'da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak, "Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu'da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli'de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz" diye konuştu.