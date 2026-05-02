Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklanan eski Tunceli Valisi Sonel’in ifadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Sonel, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Gülistan'ın hamile kaldığı iddiası yalan. Sim kart verilerinin ya da kamera kayıtlarının silinmesi yönünde herhangi bir talimatım olmadı. Oğlumun cinayeti işlediği iddiası ise çirkin bir iftira" dedi.
SİM KARTINI ANKARA'YA GÖNDERDİĞİNİ KABUL ETTİ
Sonel, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın Ankara'ya gönderilmesi için korumalarına talimat verdiğini kabul etti. İfadesinde, Aygül Doku'nun "SIM kart bizde, savcılara ulaştıramıyoruz" dediğini öne sürdü. SIM kartı koruması Şükrü Erdoğdu aracılığıyla Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiğini belirten Sonel, kartı neden adli makamlara teslim etmediği sorusuna, "Tamamen insani bir refleksle, hızlı şekilde bulunmasını istediğim için yaptım" yanıtını verdi.
"BAŞSAVCIYA BİLGİ VERDİM"
SIM kartın resmi makamlara teslim edilmemesiyle ilgili sorular üzerine Sonel, Tunceli Başsavcılığı ile zaman zaman görüştüğünü ve bilgi verdiğini düşündüğünü ifade etti.
AİLEDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI
Öte yandan, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında, anne ve babadan DNA örnekleri alındı. Bu örneklerin, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı araçtan elde edilen bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi.