Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklanan eski Tunceli Valisi Sonel'in ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.









Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Sonel, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Gülistan'ın hamile kaldığı iddiası yalan. Sim kart verilerinin ya da kamera kayıtlarının silinmesi yönünde herhangi bir talimatım olmadı. Oğlumun cinayeti işlediği iddiası ise çirkin bir iftira" dedi.

SİM KARTINI ANKARA'YA GÖNDERDİĞİNİ KABUL ETTİ



Sonel, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın Ankara'ya gönderilmesi için korumalarına talimat verdiğini kabul etti. İfadesinde, Aygül Doku'nun "SIM kart bizde, savcılara ulaştıramıyoruz" dediğini öne sürdü. SIM kartı koruması Şükrü Erdoğdu aracılığıyla Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiğini belirten Sonel, kartı neden adli makamlara teslim etmediği sorusuna, "Tamamen insani bir refleksle, hızlı şekilde bulunmasını istediğim için yaptım" yanıtını verdi.