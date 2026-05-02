  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Kahreden kaza: 2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü!

Kahreden kaza: 2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde oyun oynadığı sırada kaynar su dolu kovaya düşen Alparslan A. (2), ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Kahreden kaza: 2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü!
Olay, saat 05.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden anne, çocuğu kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi. Alparslan A., annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA