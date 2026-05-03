Mersin'de feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

Şoförünün ismi öğrenilemeyen 63 LU 643 plakalı suni gübre yüklü TIR ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı'nın kullandığı 33 ADE 177 plakalı otomobil çarpıştı. 2 araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

FECİ ÇARPIŞMADA HAYATA TUTUNAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Saygılı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.