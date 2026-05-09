AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME 2026 | AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? AÖL kayıtları sona erdi mi?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden on binlerce öğrencinin gündeminde 3. dönem kayıt yenileme süreci yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte AÖL sınav tarihleri netleşirken, öğrenciler "2026 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman sona eriyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kayıt yenileme ücretinin ne kadar olduğu, hangi bankalara yatırılacağı ve işlemlerin nasıl yapılacağı da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 3. dönem kayıt yenileme takvimine ilişkin son bilgiler…
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ
MEB tarafından henüz AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi geçtiğimiz yıl 3. dönem kayıt yenileme işlemleri Mayıs ayı itibarıyla başlamıştı.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, ücretin yatırılmasının ardından genellikle sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Ancak süreci kontrol etmekte fayda var:
Ödeme Yapın: İlk adımda sınav ücretini T.C. kimlik numarası ile yatırın.
Sistemi Kontrol Edin: Ücret yatırıldıktan bir gün sonra aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenci girişi yaparak kaydınızın "Aktif" olup olmadığını kontrol edin.
Ders Seçimi: Kaydı aktif olan öğrenciler, belirlenen tarihlerde sınavda sorumlu olacakları dersleri seçmelidir. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri sistem tarafından otomatik atanacaktır.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim yılı 3. dönem sınav tarihleri de takvimde yerini aldı:
Yüz Yüze Sınavlar: 18-19 Temmuz 2026