8 yaşındaki Fatma tıp literatürüne girdi! Boynundan öyle bir şey çıkarıldı ki...

KİTLE, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde görevli, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Abdulkadir Calavul, Fatma Yaman'ın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitlenin kitle yaş ve büyüklüğü itibarıyla tıp literatürüne girdiğini söyledi. Yaman'ın 8 yaşında olmasına rağmen hastaneye geldiğinde 10 kilo ağırlığında olduğunu ve 3 kilosunun tümör kitlesi olduğunu anlatan Op. Dr. Calavul, "Hastamız yaklaşık 8 yaşında 10 kiloyla bize başvurdu. Boynunda son 3 yılda gittikçe büyüyen bir kitleyle başvurdu. Kitle hastanın şah damarına, akciğerine, sırt bölgesine ve boynuna ileri derecede bası yapmıştı. Boynunu yaklaşık olarak 80 derece eğrilmesine sebep olmuştu. Hastanın yeme içmesinde çok ciddi sorunlar vardı. Hasta toplam yaklaşık olarak 10 kilo civarındaydı zaten. Yapılan incelemede kitlenin yaklaşık olarak 25x20 santimlik çok büyük bir kitle olduğunu belirledik. Bu kitle şu an tüm dünyada bilinen çocuk hasta da boyundaki en büyük kitle olarak tespit ettik. Literatürde tüm dünyayı taradığımızda hemen hiçbir yerde bu kadar büyük bir vakaya rastlamadık. Hastanın boynundaki tümör, dünyada şu an bilinen çocuklar arasında boyundaki en büyük tümör. Literatürde yaklaşık olarak 20-22 santim boyutunda tümörler mevcut ama bizim hastamızınki 25 santim büyüklüğündeydi" diye konuştu.