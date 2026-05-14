19 Mayıs 2026 resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

2026 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi 2026’da da yurt genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Bayram öncesinde ise tatil süresi, kamu kurumlarının çalışma durumu ve ücretsiz ulaşım uygulamaları araştırılmaya başlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta kamu kurumları ve birçok kuruluş hizmet vermeyecek.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de 18 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı oldu. Ancak 18 Mayıs 2026 tarihi resmi tatil kapsamında yer almıyor. Herhangi bir yarım gün uygulaması da bulunmuyor. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 19 Mayıs 2026 tarihinde bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti uygulanacak. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar gün boyunca belirli raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Resmi karara göre ücretsiz olacak ulaşım hatları şu şekilde:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olması bekleniyor.

19 MAYIS'TA BANKALAR, OKULLAR VE DEVLET KURUMLARI AÇIK MI?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 19 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle: Kamu kurumları kapalı olacak

Okullar ve üniversitelerde eğitim yapılmayacak

Bankalar hizmet vermeyecek

Özel sektörde ise çalışma durumu şirketlerin kendi uygulamalarına göre değişebilecek.

