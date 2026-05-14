19 Mayıs 2026 resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. Türkiye 'de resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta kamu kurumları ve birçok kuruluş hizmet vermeyecek.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de 18 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı oldu. Ancak 18 Mayıs 2026 tarihi resmi tatil kapsamında yer almıyor. Herhangi bir yarım gün uygulaması da bulunmuyor. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 19 Mayıs 2026 tarihinde bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti uygulanacak. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar gün boyunca belirli raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.