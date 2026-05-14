Atlas Çağlayan davasında yeni gelişme! Acılı aileye tehdit mesajları göndermişti...

İstanbul Güngören 'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ardından, ailesine tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen Muhammet Yusuf Kazıcı'nın 31 Ocak'ta gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLMUŞTU

Kazıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Kazıcı'nın Gülhan Ünlü'ye yönelik 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi.