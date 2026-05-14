Atlas Çağlayan davasında yeni gelişme! Acılı aileye tehdit mesajları göndermişti...

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ardından, ailesine tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen Muhammet Yusuf Kazıcı'nın 31 Ocak'ta gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLMUŞTU
Kazıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Kazıcı'nın Gülhan Ünlü'ye yönelik 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
MAHKEMEDEN JET KARAR
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kazıcı hakkında jet hızıyla karar verildi.
"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ
Söz alan Anne Gülhan Ünlü mahkemede, "Sanık 'oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim' şeklinde bana mesajlar attı. Evime yemek kuryeleri, itfaiye ve polis geldi. Ben sanığı tanımıyorum şikayetçiyim" dedi.
6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 günlük ceza için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.