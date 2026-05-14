Bir yıl bekleniyor, 20 gün görülüyor! Ayı gülünün büyülü açılışı: Koparmanın cezası 840 bin TL

Kazdağı Milli Parkı, baharın gelmesiyle birlikte doğanın en özel manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. "Dünyanın oksijen depolarından biri" olarak bilinen Kazdağları'nda, mayıs ayının ilk haftasından itibaren yüksek kesimlerde endemik şakayıklar (Paeonia mascula) ortaya çıkıyor.
Sadece koruma altındaki sarp yamaçlarda ve 1000 metreyi aşan rakımlarda yetişen bu nadir çiçekler, yılda yalnızca bir kez açıyor ve yaklaşık 20 gün boyunca canlılığını koruyor. Kısa ömürlü çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aylar öncesinden hazırlık yaparak bölgeye geliyor; bu eşsiz görüntüler dronlar ve profesyonel ekipmanlarla kayıt altına alınıyor.
"HER YIL KADRAJIMIZA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Kazdağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde baharın etkisini göstermesiyle birlikte endemik şakayıklar (Paeonia mascula) yeniden açtı. Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, bu özel anları kayıt altına almak için her yıl bölgeye çıktıklarını belirterek şunları söyledi:
"Bugün şakayık çekmeye geldik. Diğer adı ayı gülü. Kazdağları'nın belli bölgelerinde, belirli bir dönemde açıyor ve sadece 20 gün boyunca çiçekli kalıyor. Çok ender türler bunlar. Her yıl mutlaka gelip fotoğraflamaya, kadrajımıza almaya çalışıyoruz. O yüzden bugünümüzü tamamen şakayıklara ayırdık."
ZARAR VERENE REKOR CEZA
Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı şekilde korunan "ayı gülü" şakayıklarına zarar verilmesi halinde ağır yaptırımlar uygulanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, bitkiyi koparan, kökünden söken veya doğal yapısına zarar veren kişilere 2026 yılı itibarıyla 840 bin TL idari para cezası kesiliyor.
Doğa koruma ekipleri ve ilgili kurumlar, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları uyararak, bu nadir türün yalnızca gözlemlenmesi ve fotoğraflanması gerektiğini, hiçbir şekilde dokunulmaması gerektiğini vurguluyor.