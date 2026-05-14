Haberler Yaşam Bir yıl bekleniyor, 20 gün görülüyor! Ayı gülünün büyülü açılışı: Koparmanın cezası 840 bin TL









Kazdağı Milli Parkı, baharın gelmesiyle birlikte doğanın en özel manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. "Dünyanın oksijen depolarından biri" olarak bilinen Kazdağları'nda, mayıs ayının ilk haftasından itibaren yüksek kesimlerde endemik şakayıklar (Paeonia mascula) ortaya çıkıyor.

Sadece koruma altındaki sarp yamaçlarda ve 1000 metreyi aşan rakımlarda yetişen bu nadir çiçekler, yılda yalnızca bir kez açıyor ve yaklaşık 20 gün boyunca canlılığını koruyor. Kısa ömürlü çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aylar öncesinden hazırlık yaparak bölgeye geliyor; bu eşsiz görüntüler dronlar ve profesyonel ekipmanlarla kayıt altına alınıyor.